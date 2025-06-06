Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

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