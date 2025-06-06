Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti
Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 20:54, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 21:18
Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.