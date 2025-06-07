Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

Sivas'ta, vücuduna yapışan keneleri uygun olmayan yöntemlerle çıkardığı belirtilen bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada KKKA tanısı konulan Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta KKKA Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı

2025 yılı içinde Sivas'ta KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Kenelerle Temasta Dikkat Edilmesi Gerekenler