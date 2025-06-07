Yedek parça ilanı ile insanları dolandırdı! Özel operasyonla yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı.

384 BİN LİRA DOLANDIRDI

Çalışmalar neticesinde, şüphelinin sahte internet adresleri oluşturduğu ve buralardan verdiği araç yedek parça satışı ilanlarıyla Bayburt başta olmak üzere ülke genelinde birçok vatandaşı mağdur ederek toplam 384 bin 300 TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kimliği belirlenen şüpheli şahsın yakalanması için Bayburt'tan görevlendirilen özel bir ekip, şahsı Antalya'da takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen delillerle birlikte Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.