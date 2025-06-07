Eskişehir'de Dilenci Bayılma Numarasıyla Gündem Oldu

Eskişehir'de para toplayabilmek amacıyla bayılma numarası yaptığı iddia edilen bir dilenci, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Olay, akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan şahsa müdahale etmek istedi ancak şahıs tedaviyi kabul etmedi. Bazı vatandaşlar, şahsın para toplamak için bayılma numarası yaptığını öne sürdü. Sağlık ekiplerinin, şahsa yardımcı olabilmek için 3 defa aynı yere tekrar intikal ettiği belirtildi.

Olayın Detayları

Yer: İsmet İnönü-1 Bulvarı, Eskişehir

İsmet İnönü-1 Bulvarı, Eskişehir Zaman: Akşam saatleri

Akşam saatleri Olay: Dilencilik yapan bir şahsın yere serilmesi

Dilencilik yapan bir şahsın yere serilmesi Müdahale: Sağlık ekiplerinin tedavi teklifinin reddedilmesi

Sağlık ekiplerinin tedavi teklifinin reddedilmesi İddia: Bayılma numarası ile para toplama girişimi

Bayılma numarası ile para toplama girişimi Sağlık ekiplerinin müdahale sayısı: 3 kez aynı yere intikal

Vatandaşların Tepkisi

Bazı vatandaşlar, yerde yatan şahsın gerçekten rahatsız olmadığını ve "para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığını" iddia etti. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.