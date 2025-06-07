Eskişehir'de Dilenci Bayılma Numarasıyla Gündem Oldu
Eskişehir'de para toplamak için bayılma numarası yaptığı iddia edilen dilenci, sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.
Eskişehir'de para toplayabilmek amacıyla bayılma numarası yaptığı iddia edilen bir dilenci, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Olay, akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan şahsa müdahale etmek istedi ancak şahıs tedaviyi kabul etmedi. Bazı vatandaşlar, şahsın para toplamak için bayılma numarası yaptığını öne sürdü. Sağlık ekiplerinin, şahsa yardımcı olabilmek için 3 defa aynı yere tekrar intikal ettiği belirtildi.
Olayın Detayları
- Yer: İsmet İnönü-1 Bulvarı, Eskişehir
- Zaman: Akşam saatleri
- Olay: Dilencilik yapan bir şahsın yere serilmesi
- Müdahale: Sağlık ekiplerinin tedavi teklifinin reddedilmesi
- İddia: Bayılma numarası ile para toplama girişimi
- Sağlık ekiplerinin müdahale sayısı: 3 kez aynı yere intikal
Vatandaşların Tepkisi
Bazı vatandaşlar, yerde yatan şahsın gerçekten rahatsız olmadığını ve "para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığını" iddia etti. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.