Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödendiğini söyledi.

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