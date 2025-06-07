Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıklarla mücadele eden kişilere 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar lira ödeme yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 10:14, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 10:23
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında nadir hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçların ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödendiğini söyledi.
Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.