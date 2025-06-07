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Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 09:31, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 10:23
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Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

7 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Balıkesir: 31°C, parçalı bulutlu
  • Edirne: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Denizli: 37°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İzmir: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • Manisa: 37°C, parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Ankara: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 35°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Konya: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bolu: 31°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Düzce: 32°C, parçalı bulutlu
  • Sinop: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Amasya: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 24°C, parçalı bulutlu
  • Samsun: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Az bulutlu; güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Erzurum: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
  • Diyarbakır: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 32°C, az bulutlu ve açık

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