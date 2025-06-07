Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

Hakkari Yüksekova'da Kısıklı köyü sakinleri, yüz yıllık bayram geleneğini sürdürerek, kestikleri 100 küçükbaş hayvanın etini eşit şekilde tüm köye dağıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 10:52, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 10:53
Yazdır
Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

Yüksekova'ya 25 kilometre uzaklıktaki 200 hane ve 1500 nüfuslu Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırlık kurban kesme ve et dağıtma geleneğini bu bayramda da devam ettirdi.

Bayram namazı sonrası, köy meydanına getirilen 100 küçükbaş hayvan kesilip, etleri eşit bir şekilde ayrıştırıldı. Kurbanlık etler, daha sonra köydeki 200 haneye dağıtıldı.

"Geleneğimiz bölgedeki diğer bazı köylere de örnek oldu"

Köylülerden Nedim Özdemir, bu gelenek sayesinde kurban kesen, kesmeyen herkese eşit şekilde et dağıtıldığını belirterek, "Atalarımızdan gelen bu geleneğimizi günümüzde de sürdürüyoruz. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da 100 küçükbaş hayvan kesimi yaptık. Kesilen kurbanlıkların etlerini köy meydanında eşit bir şekilde ayrıştırdık ve bu etleri köydeki tüm hanelere dağıttık. Bu geleneğimiz bölgedeki diğer bazı köylere de örnek oldu. Bizi gören bazı köyler de bunu yapmaya başladı. Zengin-fakir demeden herkese eşit et dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber