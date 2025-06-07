15 milyon TL değerindeki arazisini TSK'ya bağışladı

Eskişehir'de Anne ve Oğlundan Yürekleri Isıtan HareketOdunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Yener Tuncer ve annesi 81 yaşındaki Latife Tuncer, 2021 yılında aldıkları kararla şu an yaşadıkları evin bulunduğu 5 dönümlük arazi ve Eskişehir kent merkezindeki apartman dairesini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yaklaşık 15 milyon Türk Lirası değerindeki mülklerini hiç düşünmeden vakfa bağışlayan anne-oğul, bu katkının yerli ve milli savunma ürünlerinin üretilmesine destek olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyor.

Bağışın Arkasındaki Duygusal Hikaye

Yener Tuncer'in vefat etmiş babasının şehit haberlerinde televizyon başında ağlaması ve bağışlar sayesinde daha teknolojik, milli savunma silahlarının orduya kazandırılmasıyla askerlerin şehit olmasının önüne geçilmesi fikri, bu anlamlı bağışın temelini oluşturdu.

"Bu Bağışlar Sayesinde Oluyor"

Evinde TUSAŞ, Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN ve T-129 ATAK helikopteri maketleri bulunan Yener Tuncer, savunma alanında yapılan milli üretimleri gördükten sonra, "Eğer bir avuç toprak daha sahip olsam, onu da vakfa bağışlardım." dedi. Bağışlar sayesinde üretilen insansız hava araçlarıyla gurur duyduğunu belirten Tuncer, vatandaşlara da bağış yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

"Eğer şehitlerimizin olmasını istemiyorlarsa, bugün karşı karşıya çatışma olmuyor."

"İnsansız hava araçlarımız nokta atışıyla hedefleri bulabiliyor, vurabiliyor. Bu, bağışlar sayesinde oluyor."

Bağışın Detayları ve Duygular

Yener Tuncer, emekli olduktan sonra satın aldığı tarlayı kendi elleriyle bugünkü haline getirdiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını belirtti. Babasının şehit haberlerine verdiği duygusal tepkilerden etkilendiğini söyleyen Tuncer, vakfın amacının Türk ordusunun silah gücünü artırmak ve şehitleri azaltmak olduğunu vurguladı. Gece saatlerinde vakfı arayarak tüm mal varlığını bağışlamak istediğini ilettiğini ve yaklaşık 15 milyon Türk Lirası değerindeki 5 dönüm arazi ile dört artı bir dairesini vakfa verdiğini ifade etti.

"Tüm vatandaşlarımız bunu yapsın. Bu, devletin malı değil. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, herhangi bir hükümetin değil; halkın bağışlarıyla kurulmuş bir vakıf." diyen Tuncer, herkesin bağış yapmasını tavsiye etti.

Latife Tuncer'in Gururu ve Tavsiyeleri

81 yaşındaki Latife Tuncer, dört yıl önce oğluyla birlikte mülklerini askeriyeye bağışladıklarını belirtti. Eşi askeriyeyi çok severmiş ve bu nedenle böyle bir karar almışlar. Askerlerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, sık sık arayıp ihtiyaçlarını sorduklarını söyledi.

"Bizim katkılarımızla helikopterlerimiz, uçaklarımız yapılıyor. Bu bize gurur veriyor."

"Dünya malı dünyada kalır, bari bir faydası olsun."

"Herkese tavsiye ederim, fazla olan herkes versin."

Latife Tuncer, askerlerin ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduğunu ve askeriyeyle gurur duyduğunu belirtti. Oğlu Yener'in de mülkü büyütmek için çok emek verdiğini anlattı.

Bütün askerler benim oğlum gibi. Komutanların ve jandarmaların ziyaretlerinden güç aldığını söyleyen Latife Tuncer, "Askeriyeyle gurur duyuyorum. Verdikleri uçaklar, helikopterler, hediyeler... Her şeyden çok memnunum." dedi.