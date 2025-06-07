Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu

Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Bölge bölge hava durumu: Yağış ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangına soruşturma
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Papara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu

İzmir'de ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi 6 kez duran ve yoğun bakımda 6 gün uyutularak tedavi gören 22 yaşındaki hasta, sağlıklı şekilde yeni hayatına gözlerini açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 12:10, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 12:03
Yazdır
Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Fatih Kaya, 1 ay önce fenalaştı. Ambulansta 2 kez duran Kaya'nın kalbi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kaya'nın kalbi burada da 4 kez durdu.

Doktorlar yaptıkları şok tedavisi sayesinde Kaya'nın kalbini tekrar çalıştırdı, hastayı anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye aldı.

Anestezi uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş ile kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek tarafından tedavi edilen genç hasta, yoğun bakımda uygulanan tedavinin ardından 6 gün sonra beyninde nörolojik bir sorun olmadan uyandırıldı. Hastanın kalbine şoklanabilir kalp pili takıldı.

Yeniden rahat bir şekilde yürümeye ve nefes almaya başlayan Kaya, yeni bir hayata başladı.

"Bize yeniden bir evlat verdiler"

Fatih Kaya, kalbinin durma anını hatırlamadığını, sağlığına kavuşması için doktorların çok mücadele ettiğini söyledi.

Yoğun bakımda gözünü açtığı anı unutamadığını anlatan Kaya, "Çok şükür hayattayım dedim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Doktorumuzla konuştum. Artık daha rahat bir hayatım var. Yaşamak çok güzel bir şeymiş. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım. Allah hiç kimseye böyle bir şey göstermesin." diye konuştu.

Baba Erden Kaya da oğlunun 6 kere kalbinin durduğunu öğrendiğinde hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"Doktorlar oğlum için seferber oldu. Bize yeniden bir evlat verdiler, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanedeyken ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemli diyorlardı. Hep bu süreçte evladımızı kaybetmek korkusu yaşadık. 'Temkinli olun' dediler sonucu kimse bilmiyordu. Bir anne ve baba olarak yaşanabilecek en zor anlardan biriymiş."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber