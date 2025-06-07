Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Güler, 4-5 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantılarda genel olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya destek ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da kalıcı ateşkesin sağlanması için güçlü bir irade ortaya koyduğu ve bu çerçevede yoğun temasların sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Trump'ın da katılımıyla ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olunduğu muhataplara bildirildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Türkiye'nin Rolü

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, toplantıda NATO taahhütlerine 70 yılı aşkın süredir Türkiye tarafından gösterilen bağlılığın Avrupa'nın kolektif savunmasına olan desteği gözler önüne serdiğini aktardı.

Türkiye'nin NATO'daki Katkıları

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye , NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında daima ilk beşte yer alıyor.

, NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında daima ilk beşte yer alıyor. NATO harekat ve misyonlarında önemli görevler üstleniliyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın ilkelerine, özellikle bireysel ve kolektif kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan 3'üncü maddeye derinden bağlı kalındığı dile getirildi.

Mevcut güvenlik ortamının, barışın ancak caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği vurgulandı.

Müttefikler arasında kalan son ihracat kısıtlamaları ile savunma işbirliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığı mesajı verildi.

Savunma harcamalarının etkinliğinin, yetenek hedefleri ile uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bu harcamaların akıllıca yapılması için çaba sarf edildiği ifade edildi.

Ukrayna'da Barış ve Terörle Mücadele

Bakan Güler, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesisi için tüm çabaları desteklediklerini, bu kapsamda yakın zamanda Türkiye'de önemli toplantıların gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye'nin huzur ve istikrarı için en büyük tehdit olan PKK/KCK terör örgütünün, 12 Mayıs'ta kendini feshetme ve silah bırakma kararını açıklamasının önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtildi. Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyeceği özellikle vurgulandı.

Avrupa Güvenliği ve AB Üyesi Olmayan Müttefikler

Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceği, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bu bakış açısıyla AB üyesi olmayan müttefiklerin bu mekanizmalara hakkıyla dahil edilmesine yönelik destek beklendiği ifade edildi.

İkili ve Üçlü Görüşmeler

Toplantılar kapsamında Belçika, Letonya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili; Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirildi.

Savunma ve güvenlik alanında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Gündemdeki konulara ilişkin görüş ve değerlendirmeler birinci ağızdan ifade edildi.

Terörizmle mücadele ile ihraç kısıtlarının kaldırılması konularına dikkat çekildi.

Savunma harcamalarının artırılması hususunun, müttefikler arasındaki ihracat kısıtlamaları ile savunma işbirliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılması ile birlikte düşünülmesi gerektiği mesajı verildi.

Bakan Güler, "Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.



