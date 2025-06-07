Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukların da yer aldığı 25 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 13:34, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 13:35
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler, durdurulan fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.