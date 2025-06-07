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Aile Yılı kapsamında birçok müjde hayata geçirildi

Aile Yılı kapsamında 81 ilde ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlayan etkinlikler hayata geçiriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 13:52, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 13:49
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Aile Yılı kapsamında birçok müjde hayata geçirildi

2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin planlaması yapılarak hayata geçirilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde etkinlikler düzenliyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak" açıklamasının ardından, her bir vatandaşa ulaşacak hizmetlerin planlaması yapılarak uygulamaya geçildi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İçin Faaliyetler

Yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapan Bakanlık, icra edilen faaliyetleri kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle hayata geçirdi.

2025 Aile Yılı'nda Gerçekleştirilen Faaliyetler

  • Bakanlık, 2025 Aile Yılı'nda "aile olmak" vurgusuyla yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5 bin faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti.
  • Ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetler kapsamında pek çok bakanlıkla işbirliği yapıldı.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulaması sağlandı.
  • Tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimler hayata geçirildi.
  • Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimleri sunuldu.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle vatandaşların bu indirimlerden yararlanması sağlandı.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yüzde 50 hibeli mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği ve tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim ile çiftçilere destek sağlandı.
  • "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalanarak gençlerin yuva kurma süreçlerine destek verildi.

Detaylı Bilgilere Erişim

Bakanlıkça Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.


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