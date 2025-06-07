Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek Yoğun Bakımda

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dün gece yaşanan olayda, Başkan Zeyrek'in evindeki havuz motorunun içindeki suda meydana gelen elektrik kaçağı sonucu elektrik çarpmasına maruz kaldığı belirtildi. Olay sonrası hastaneye getirilen Zeyrek'in kalbinin durduğu, ancak yapılan müdahalelerle kalp ritminin geri döndüğü ifade edildi.

Yoğun Bakım ve Tedavi Süreci

Başhekim Topçu, "Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü." diyerek, Zeyrek'in hemen yoğun bakıma alındığını ve tansiyonun ilaçlarla desteklendiğini belirtti. Tedavinin kolaylaştırılması için daha ileri bir yöntem olan ECMO uygulamasına karar verildi.

ECMO Yöntemi ve Sonuçları

ECMO , vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntemdir.

, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Eksik malzemeler İzmir Şehir Hastanesi'nden temin edilerek sabaha karşı saat 5-5.30 arasında uygulama başlatıldı.

arasında uygulama başlatıldı. "Bu uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı."

Organ Hasarları ve Son Durum

Canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabileceği belirtilirken, özellikle böbreklerde sorun yaşandığı ve idrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yoğun bakımda diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurulduğu aktarıldı. Son alınan bilgilere göre, son 2 saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi.



