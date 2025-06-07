LGS için geri sayım başladı!

8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda, öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltilecek.

Sonuçlar ise 11 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek.

LGS, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok okul ve salonda uygulanacak. Sınavın ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak ve yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar açıklanacak.

LGS Sınavı Detayları

Sınav Tarihi: 15 Haziran

15 Haziran Oturumlar: 2 oturum

2 oturum Sözel Oturum: Saat 09.30'da başlayacak, 50 soru, 75 dakika süre

Saat 09.30'da başlayacak, 50 soru, 75 dakika süre Sayısal Oturum: Saat 11.30'da başlayacak, 40 soru, 80 dakika süre

Saat 11.30'da başlayacak, 40 soru, 80 dakika süre Sınav Yerleri: Yurt içinde 3.938 okul ve 62.693 salon; yurt dışında 13 okul ve 37 salon

Sınav Sonuçları ve Tercih Süreci

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 11 Temmuz

11 Temmuz Tercih Dönemi: 14-24 Temmuz

14-24 Temmuz Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar: 4 Ağustos'ta ilan edilecek

Önemli Noktalar

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak.

duyurulacak. Tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında yapılmalı.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ayrıca ilan edilecek.



