Ormanda kamp yapan öğretmen kayboldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bulak köyünde ormanlık alanda kamp yapan bir öğretmen kayboldu. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Kasım ayında görevinden istifa eden Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz (44), ailesinin yaşadığı Bulak köyünde ormanlık alanda çadır kurarak kamp yapmaya başladı. Yakınlarının sabah saatlerinden itibaren Yılmaz'a ulaşamaması üzerine, babası oğlunun kamp yaptığı yere geldi. Oğlunun bütün eşyalarının çadırda olduğunu gören baba, gezintiye çıktığı düşüncesiyle bir süre bölgede arama yaparak seslendi. Ancak telefonu ve av tüfeği de çadırda bulunan Yılmaz'ın hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye Jandarma , Komando , AFAD , Jandarmanın iz arama köpeği Aba ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

, , , Jandarmanın iz arama köpeği ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dron ile havadan arazi taraması yapıldı.

Jandarma İz arama köpeği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komandolar ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Öğretmenin Son Durumu

Barbaros Yılmaz, en son dün akşam ailesiyle telefonda görüşerek bölgede ayı gördüğünü söyledi. Yakınları, Yılmaz'ın doğayı çok sevdiğini, zaman zaman stres atmak için kamp kurduğunu ve bir kitap çıkarmak amacıyla yazılar yazdığını belirtti.

Çadırda Bulunan Eşyalar

Bir dizi notların ve yazıların bulunduğu defter ve kağıtlar

Kayıp şahsa ait telefon

Av tüfeği

Diğer malzemeler

Jandarma ekipleri, çadırda yaptıkları incelemede bu eşyalara el koydu. Arama kurtarma çalışmaları bölgede yoğun şekilde devam ediyor.



