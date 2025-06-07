Uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti! Bebeklerinin tedavisi sürüyor

Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haydar Aslan, memleketinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi avlusunda helallik istedi ve ardından cenaze namazı kılındı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Trafik Kazasının Detayları ve Cenaze Töreni

Kazada hayatını kaybeden Haydar Aslan'ın cenazesi, Dulkadirli köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşi Ecemnur Deniz Aslan ise Ankara'da toprağa verildi.

ise Ankara'da toprağa verildi. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. kazada yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

kazada yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü.





Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan'ın ani kaybı, hem ailelerinde hem de Kırşehir'de büyük bir üzüntüye yol açtı. Özellikle küçük çocuklarının kazadan yaralı kurtulması, olayın acısını daha da derinleştirdi. Törene katılanlar, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.



