Sosyal medya çocuklarda depresyonu tetikliyor mu?

ABD'de yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımının çocuklarda depresyon belirtilerini artırdığını ortaya koydu. California Üniversitesi San Francisco (UCSF) tarafından yürütülen bu çalışma, sosyal medya kullanım süresi arttıkça çocuklarda depresyon belirtilerinin de arttığını gösteriyor. Araştırma, çocukların günlük sosyal medya kullanımının 7 dakikadan 73 dakikaya yükseldiğini ve aynı dönemde depresyon belirtilerinin yüzde 35 oranında arttığını belirtiyor. Çalışmanın başyazarı Dr. Jason Nagata, sosyal medyanın depresyon gelişimine katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar sunduklarını ifade etti.

Araştırmanın Detayları

Araştırma, çocukların zaman içindeki bireysel değişimlerini takip eden nadir çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 12 bin çocuk , 9-10 yaşlarından başlayarak 12-13 yaşlarına kadar takip edildi.

, başlayarak kadar takip edildi. Aynı katılımcı grubunu inceleyen ayrı bir çalışmada, 11-12 yaşındaki çocukların siber zorbalığa maruz kalmaları halinde bir yıl içinde intihar düşüncesi veya girişimi riskinin 2,6 kat arttığı tespit edildi.

siber zorbalığa maruz kalmaları halinde bir yıl içinde intihar düşüncesi veya girişimi riskinin arttığı tespit edildi. Bu çocukların madde kullanımına başlama olasılıklarının da daha yüksek olduğu görüldü.

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Araştırmacılar, çocukların sosyal medyayı kullanma konusunda zor bir dengeyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Bir yandan sosyal medyanın depresyon ve riskli davranışlarla bağlantısı artarken, diğer yandan bu platformlar çocukların arkadaşlarıyla iletişim kurdukları önemli bir alan olmaya devam ediyor.

Ebeveynlere Tavsiyeler

Dr. Nagata, ebeveynlerin açık ve yargılayıcı olmayan bir iletişimle örnek olması gerektiğini vurguluyor. "Bir baba olarak, çocuklara sadece 'telefonunu bırak' demenin etkili olmadığını biliyorum. Yemek saatleri veya uyumadan önce tüm aile için ekran kullanımına ara vermek, sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmeye yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.



