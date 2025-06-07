Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, bölge halkı tarafından hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Deprem Detayları

Merkez üssü: Yunanistan

Yunanistan Büyüklük: 5.2

5.2 Saat: 15.46

15.46 Derinlik: 7 kilometre

7 kilometre Gökçeada'ya uzaklık: 130.85 kilometre

İlk Belirlemeler

İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip etmektedir ve vatandaşların resmi açıklamaları izlemeleri önerilmektedir.



