Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 16:29, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 16:30
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, bölge halkı tarafından hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Deprem Detayları
- Merkez üssü: Yunanistan
- Büyüklük: 5.2
- Saat: 15.46
- Derinlik: 7 kilometre
- Gökçeada'ya uzaklık: 130.85 kilometre
İlk Belirlemeler
İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip etmektedir ve vatandaşların resmi açıklamaları izlemeleri önerilmektedir.