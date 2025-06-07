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Kadıköy'de kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, sosyal medyada canlı yayın sırasında yabancı uyruklu kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunan 71 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 16:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 16:35
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Kadıköy'de kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüme kavuştu. Şüpheli 71 yaşındaki Y.Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu tür olaylar, sosyal medyada canlı yayın yapan bireylerin güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Olayın Gelişimi

  • Canlı yayın sırasında bir kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunuldu.
  • Şüpheli Y.Z.A., Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin Savunması

Şüpheli, savcılık ifadesinde "Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana 'iyi bayramlar' deyince ben de 'iyi bayramlar' dedim ve şahsın elini öptüm. Şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklama Kararı

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.Z.A., "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.


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