'Kirli On İkiler' listesi: Her 3 üründen biri pestisit içeriyor

Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Kirli On İkiler' listesi: Her 3 üründen biri pestisit içeriyor

Türkiye'de yapılan araştırmalar, meyve-sebzelerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit bulunduğunu ortaya koydu. Pestisit kalıntıları, kanserden hormonal bozukluklara kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor. 2024'te pestisit kalıntısı en yüksek 12 gıda açıklandı!

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 16:40, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 16:42
Yazdır
'Kirli On İkiler' listesi: Her 3 üründen biri pestisit içeriyor

Tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin gıda yoluyla vücuda alınması, günümüzde halk sağlığını tehdit eden önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Dr. Sümeyye Nur Budak, EWG'nin her yıl yayımladığı "Kirli On İkiler" listesine dikkat çekerek, 2024 yılı itibarıyla pestisit kalıntısı bakımından en riskli ürünleri açıklamıştır. Pestisitler, tarımda verimi artırmak ve zararlıları kontrol altında tutmak için yaygın şekilde kullanılmakta olup, insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır.

Uzmanlar, bu ürünlerde bulunan kalıntıların yüksek miktarda tüketildiğinde kanserden hormonal bozukluklara kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarmaktadır. Ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sanki yediğimiz her gıdada aşırı miktarda pestisit varmış gibi bir algı oluşturulmasını iyi niyetli bulmuyoruz" diyerek kamuoyundaki tartışmalara tepki göstermiştir.

2024 "Kirli On İkiler" Listesi

Cumhuriyet'in haberine göre, Halk sağlığı uzmanı Dr. Sümeyye Nur Budak, Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) yayımladığı 2024 yılı "Kirli On İkiler" listesinde pestisit kalıntısı açısından en riskli 12 ürünü şöyle sıralamıştır:

  • Çilek
  • Ispanak
  • Lahana
  • Üzüm
  • Şeftali
  • Armut
  • Nektari
  • Elma
  • Acı biber
  • Kiraz
  • Yaban mersini
  • Yeşil fasulye

Pestisitlerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Pestisitlere yüksek dozda maruz kalmak akut zehirlenmelere yol açabilir. Uzun vadede ise aşağıdaki sağlık sorunları ortaya çıkabilir:

  • Hormon sistemini etkileyerek üreme sorunları yaratabilir.
  • Çocukluk çağında maruz kalmak, sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir.
  • Uzun süreli temas, astım ve kronik solunum hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir.
  • Lenfoma, lösemi, meme, prostat ve mesane kanseri gibi kanser türlerinin riskini artırabilir.
  • Hücre bölünmesi ve DNA yapısında bozulmalara yol açarak kalıtsal hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Pestisit Kalıntısı Araştırmaları

Greenpeace Türkiye'nin Nisan 2025'te yayımladığı "Pestisitler ve Çocuklar" raporuna göre, Türkiye'de incelenen 155 meyve-sebze örneğinin yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulunmuştur. Bu örneklerin yüzde 33'ü yasal mevzuatın izin verdiği limitlerin üzerinde kalıntı içerirken, 50 üründe ruhsatsız pestisit kullanımı tespit edilmiştir. Ayrıca, 2023 yılında Şanlıurfa'da yapılan bir başka araştırmada ise örneklerin yüzde 34'ü belirlenen üst sınırın üzerinde pestisit içermektedir.

Pestisit Kalıntılarını Azaltmak İçin Yöntemler

Dr. Budak, pestisit kalıntılarını azaltmak için çeşitli yöntemler önermektedir. Ancak hiçbir yöntemin yüzde yüz etkili olmadığını vurgulamaktadır. Tüketiciler şu önlemleri almalıdır:

  • Sebze ve meyveleri akan suyun altında dikkatlice yıkamak
  • Kabuklarını soyarak tüketmek
  • Yapraklı sebzelerin dış yapraklarını ayırmak
  • Tuzlu ya da sirkeli suda beklettikten sonra durulamak
  • Bir litre suya altı çay kaşığı karbonat ekleyerek hazırlanan solüsyonda 15 dakika bekletmek ve iyice durulamak


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber