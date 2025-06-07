Paketli gıdalardaki gizli tehlike: Yaşlanma hızlanıyor

Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Yükselişte
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Türkiye'de İlk Geçici Koruyucu Ailelik Uygulaması Hayata Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Paketli gıdalardaki gizli tehlike: Yaşlanma hızlanıyor

California Üniversitesi'nden bilim insanları, paketli gıdalardaki rafine şekerin kronik inflamasyona yol açtığını ve yaşlanmayı hızlandırdığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 17:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 17:39
Yazdır
Paketli gıdalardaki gizli tehlike: Yaşlanma hızlanıyor

Bilim insanları, içeriğinde rafine şeker bulunan gıda ürünlerinin hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açtığını belirtti. Özellikle paketli gıdalarda bulunan rafine şekerin, hücre hasarına neden olup biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı açıklandı.

Kronik inflamasyonun, obezite, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıklarını tetiklemesinin yanı sıra, çeşitli kanser türlerinin riskini de artırabileceği bildirildi. Son araştırmalar, işlenmiş gıdaların bir Amerikalının günlük kalori alımının yüzde 60'ını oluşturduğunu ortaya koydu. Şekerli içecekler, paketli ekmekler, meyveli yoğurtlar, kahvaltılık gevrekler ve işlenmiş etler gibi ürünlerin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı tespit edildi.

Rafine Şekerin Zararları

  • Hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açar.
  • Biyolojik yaşlanmayı hızlandırır.
  • Obezite, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir.
  • Çeşitli kanser türlerinin riskini artırabilir.

İşlenmiş Gıdaların Günlük Tüketimi

  • Amerikalıların günlük kalori alımının %60'ı işlenmiş gıdalardan gelmektedir.
  • Şekerli içecekler, paketli ekmekler, meyveli yoğurtlar, kahvaltılık gevrekler ve işlenmiş etler biyolojik yaşlanmayı hızlandırmaktadır.

Uzman Görüşü

Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio, rafine şeker içeren gıdaların besleyici açıdan yetersiz olduklarını ve aynı zamanda şeker, tuz ile doymuş yağlar açısından zengin olduklarını belirtti. Bonaccio, "İşlenmiş gıdalar, uzun vadede vücut için toksik maddelerin taşıyıcıları haline gelirler, bu nedenle düzenli tüketimleri oldukça tehlikelidir" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber