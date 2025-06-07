İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 814 kişi yaralandı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 814 kişi olduğunu açıkladı.

Bayram süresince yaşanan bu tür kazalar, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kurban Kesimi Sırasında Yaşanan Kazalar

814 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. 70 vatandaş ise trafik kazaları nedeniyle hastanelere başvurdu.

Uyarı ve Dilekler

Emre Güner, yaptığı açıklamada, "Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.



