Kurban Bayramı arifesinde cezaevinden kaçtı bir gün sonra yakalandı
Aydın'da Kurban Bayramı arifesinde cezaevinden kaçan Poyraz Gülfidan, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 18:21, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 18:23
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 26 yaşındaki Poyraz Gülfidan, cezaevinden firar ettikten bir gün sonra yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Arife günü cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan'ın yakalanmasına yönelik motosikletli polis timleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, Gülfidan'ın adresini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülfidan, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
Bayram Tedbirleri ve Polis Operasyonları
- Polis ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Yürütülen çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.