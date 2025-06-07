Araç dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında, bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Bu üzücü olayda, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Araklı Erenler Mahallesi 'nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobilin dereye uçmasıyla gerçekleşti.

'nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobilin dereye uçmasıyla gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

ve eşi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü yaralı olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



