Araç dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu. Sürücü yaralı kurtulurken, iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 18:27, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 18:28
Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında, bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Bu üzücü olayda, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Detayları
- Kaza, Araklı Erenler Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobilin dereye uçmasıyla gerçekleşti.
- Otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
- Kazada Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.
- Araç sürücüsü yaralı olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.