Kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 19:46, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 19:48
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan trajik olayda, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda eski köy muhtarı C.A., kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A., Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın Detayları
- Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi.
- Eski muhtar C.A.'nın evinde, arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
- C.A.'nın tabancayla ateş etmesi sonucu kardeşi O.A. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Diğer kardeşi A.A. ayağından, oğlu E.A. ise kalçasından yaralandı.
- Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından C.A. gözaltına alındı.
Tutuklama Süreci
Gözaltına alınan C.A., Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan eski muhtar, cezaevine gönderildi.