Kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. , Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan trajik olayda, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda eski köy muhtarı C.A. , kardeşini öldürüp oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

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