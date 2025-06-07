Kanser tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı

İzmir'de Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası olan ve hastanede tedavi gören Erhan Bolat'ın (6) ailesinin sosyal medyada yaptığı çağrının ardından, bayramda hastanede kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek isteyen vatandaşlar, onkoloji servisinin önünde toplanarak yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Bu anlamlı etkinlik, hem çocuklara hem de ailelerine büyük bir moral kaynağı oldu.

Etkinliğin Detayları

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Erhan Bolat'ın ailesi, hem kendi çocukları hem de serviste yatan diğer çocukların moral bulması için sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Paylaşımda, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu etkinliğe destek çağrısı yaptı.

Belirlenen saatte onkoloji servisinin önünde toplanan her yaştan çok sayıda kişi, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlik sonrası konuşan Erhan'ın babası Erdem Bolat, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "Allah herkesten razı olsun. Tedavi gören tüm çocuklara çok büyük bir moral oldu. Oğlum MLD hastası. İlik nakli oldu ve şu anda da tedavisi devam ediyor. Yukarıya giriş yasak olduğu için annesi yanında kalıyor. Annesi etkinliği izleyince gözyaşlarını tutamamış. Bayram tatili olduğu için bu kadar katılım beklemiyorduk. Hepimiz çok ağladık" dedi.

STK'lardan Destek

Etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarından Ege Bölgesi Gençlik Platformu Genel Başkanı Osman Harman, "Geçen haftalarda Ali Asaf için benzer bir etkinlik düzenlenmişti. Bugün de tüm balonları Erhan kardeşimiz için uçurmak amacıyla buraya geldik. Çok değerli insanlar, katılımcılar burada. Erhan ve arkadaşlarını bayramda yalnız bırakmadık. Burada 40'a yakın çocuk tedavi görüyor. 1 hafta boyunca etkinliği duyurduk, halkımız da duyarlılığını gösterdi. Her şey çocuklarımız için" ifadelerini kullandı.

Ailelerin Duyguları

Erhan ve arkadaşları için alanda bulunan ve oğlu kanseri yenen Aysel Doğan ise, "İyileşen bir çocuğun annesiyim. Oğlum 16 yaşında lösemiye yakalanmıştı. Atlattı ve şu an 32 yaşında. Bugün de buraya destek için geldim" diye konuştu.



