İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti
Kurban Bayramı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2019'da Kuzey Irak'ta şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi, babası, eşi ve kızıyla bir araya gelen Bakan Yerlikaya, şehidimizin aziz hatırasının asla unutulmayacağını vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 21:25, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 21:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın 2. günü şehidimizin Konya'daki baba ocağını ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaret sırasında şehidimizin annesi Zübeyde, babası Ali, değerli eşi Şerife ve biricik kızı Mina ile bir araya gelindi. Bakan Yerlikaya, dualarının şehidimiz için olduğunu vurguladı.
Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in Hatırası
- Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit oldu.
- Aziz hatırası asla unutulmayacak.
- Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2025
şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik.
Dualarımız şehidimiz. pic.twitter.com/8492jOnjF8