Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Ordu'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayda 1 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 22:05, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 22:08
Ordu'nun Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir kişinin evinin bahçesinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı.
4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K. (68)'nin başına ezici ve kesici aletle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın aydınlatılması için Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çeşitli ekipler tarafından operasyon başlatıldı.
Olayın Soruşturulması ve Gözaltılar
- Olayla bağlantısı olduğu belirlenen N.U. (62), A.U. (49), Y.B. (60) ve S.G. (41) gözaltına alındı.
- Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Diğer şüpheliler N.U., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda Kullanılan Malzemeler
Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, şüpheli S.G.'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.
Soruşturma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.