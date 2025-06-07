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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı

Aydın Söke'de ücretsiz olması gereken cenaze yıkama işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 22:09, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 22:26
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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği iddia edilen bir gassal tutuklandı.

Olay, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde görev yapan L.M. hakkında yapılan çok sayıda ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbarlar, CİMER üzerinden iletildi ve konuya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Süreci

  • Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
  • Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve mağdur ile tanık ifadelerini inceledi.
  • Şüpheli hakkında "rüşvet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Tutuklama

Gözaltına alınan L.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.


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