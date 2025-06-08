POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Teklif Genel Kurul'a geliyor! Trafik cezaları artırılacak
Teklif Genel Kurul'a geliyor! Trafik cezaları artırılacak
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Güler: PKK fesih kararını hızla uygulamalı
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Ateş yakmayın, yangın çıkmak için sebep arıyor
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Yerlikaya paylaştı: İşte arefe günü radar cezası kesilen araç sayısı
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Kamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına Çevrildi
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarında Tüm Zamanların Rekoru
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Teklif Genel Kurul'a geliyor! Trafik cezaları artırılacak

Trafik kazalarının önlenmesini hedefleyen kanun teklifi, Kurban Bayramı'ndan sonra Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor. İşte teklifin detayları...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 08:38, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 09:01
Yazdır
Teklif Genel Kurul'a geliyor! Trafik cezaları artırılacak

Kurban Bayramı sonrası Meclis Genel Kurulu'nun gündemi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme olacak.

AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ise 200 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Kaza yerinden habersiz ayrılana hapis cezası gelecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kurallara uymayanların para cezasının yanında hapis cezasıyla da karşılaşabileceğini aktardı:

"Teklifle öncelikle ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında trafik zabıtasının iznini almadan olay yerinden ayrılan sürücülere idari para cezasına ek olarak 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir."

Kırmızı ışık ihlali yapan yandı

Düzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. İhlalin tekrarında cezalar kademeli artırılacak. 1 yılda 2. kez ışık ihlalinde 10 bin lira ceza ödenecek. Kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ise ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Işık ihlaliyle trafik kazasına sebep olmada ehliyetine el konulacak.

Alkollü araç kullanma cezası da artacak

Sahte plaka kullanmanın cezası da 140 bin lira olacak. Trafik akışını engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. 'Dur' ikazına uymayarak kaçanlara da 200 bin lira ceza uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Uyuşturucu madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlere verilen idari para cezası ise 25 bin liraya yükseltilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber