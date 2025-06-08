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Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 1 kişi öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 08:58, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 09:02
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Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 1 kişi öldü

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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