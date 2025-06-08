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Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 09:49, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 09:50
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Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme

Olay, gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalara bayram tatili nedeniyle ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çöken binanın bitişiğindeki apartmanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri, çökme yaşanan binanın çevresinde ve sokakta güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Binada farklı bir çökme meydana gelmesi riskine karşı çalışmaların durdurulduğu öğrenildi.

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