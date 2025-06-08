Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu bir an evvel kurulmalı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?
LGS için geri sayım başladı!
LGS için geri sayım başladı!
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Trump'tan Fed'e baskı: Faizleri tam puan indir
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Güler: Türkiye, NATO'nun Güvenilir Müttefiki Olmaya Devam Edecek
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
Ankara'da 5 aylık ihracat 5,9 milyara yükseldi
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangında 4 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere yönelik emzirme ödeneğinin bu yıl 114 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 10:35, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 10:59
Yazdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere sağlanan emzirme desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını korumak için çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullanan Işıkhan, annelere verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Emzirme Ödeneği Destekleri

  • 2024 yılında toplamda 357 milyon lira emzirme ödeneği sağlandı.
  • Bu yıl şimdiye kadar verilen destek miktarı 114 milyon lira oldu.

Geçen Yıl ve Bu Yıl Yapılan Ödemeler

  • Geçen yıl annelere 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira ödeme yapıldı.
  • Bu yıl ise 126 bin 954 rapor için 153 milyon 621 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, sağlanan bu desteklerle annelerin ve çocuklarının daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber