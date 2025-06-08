Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere sağlanan emzirme desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını korumak için çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullanan Işıkhan, annelere verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Emzirme Ödeneği Destekleri

2024 yılında toplamda 357 milyon lira emzirme ödeneği sağlandı.

toplamda emzirme ödeneği sağlandı. Bu yıl şimdiye kadar verilen destek miktarı 114 milyon lira oldu.

Geçen Yıl ve Bu Yıl Yapılan Ödemeler

Geçen yıl annelere 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira ödeme yapıldı.

annelere için ödeme yapıldı. Bu yıl ise 126 bin 954 rapor için 153 milyon 621 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, sağlanan bu desteklerle annelerin ve çocuklarının daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.



