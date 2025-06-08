Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere yönelik emzirme ödeneğinin bu yıl 114 milyon liraya ulaştığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 10:35, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 10:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelere sağlanan emzirme desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını korumak için çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullanan Işıkhan, annelere verilen desteğin önemine dikkat çekti.
Emzirme Ödeneği Destekleri
- 2024 yılında toplamda 357 milyon lira emzirme ödeneği sağlandı.
- Bu yıl şimdiye kadar verilen destek miktarı 114 milyon lira oldu.
Geçen Yıl ve Bu Yıl Yapılan Ödemeler
- Geçen yıl annelere 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira ödeme yapıldı.
- Bu yıl ise 126 bin 954 rapor için 153 milyon 621 bin lira ödeme gerçekleştirildi.
Bakan Işıkhan, sağlanan bu desteklerle annelerin ve çocuklarının daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.