YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?

Eğitim uzmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ailelerine, sınava günler kala çocuklarının strese girmemeleri için rahatlatıcı sözler söylemelerini ve evdeki olağan akışı bozmamalarını öneriyor. Bu süreçte ailelerin desteği, öğrencilerin motivasyonunu ve sınav performansını olumlu yönde etkileyebilir. Uzmanlar, sınav öncesinde öğrencilerin moralini yüksek tutmanın, düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, sınav hazırlıklarının son haftaya kadar bırakılmaması, öğrencilerin kendilerini dinlendirmeleri ve hobilerine zaman ayırmaları da tavsiye ediliyor.

Uzmanlardan Sınav Öncesi Tavsiyeler

Prof. Dr. Metin Pişkin'den Öneriler

Rekabetin yüksek olduğu bu sınavlarda çok test çözmek yerine, hata yapılan sorulara odaklanarak yanlışların düzeltilmesi gerektiği vurgulanıyor.

bu sınavlarda çok test çözmek yerine, hata yapılan sorulara odaklanarak yanlışların düzeltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Zaman tutarak çalışmak ve denemeleri belirli sürede çözmeye odaklanmak faydalı olacaktır.

ve denemeleri belirli sürede çözmeye odaklanmak faydalı olacaktır. Sınava bir hafta kala hazırlıkların bırakılmaması, neşeli ve keyifli çalışılması , araya molalar koyulması ve hobilerle ilgilenilmesi öneriliyor.

, araya molalar koyulması ve hobilerle ilgilenilmesi öneriliyor. Ailelerin çocuklarına "Sana güveniyorum, inanıyorum. Önemli olan çalışmaktır, elinden geleni yaptın. Biz seni olduğun gibi kabul ediyoruz, seni seviyoruz" gibi destekleyici mesajlar vermesi önemli.

gibi destekleyici mesajlar vermesi önemli. LGS oturumları arasında sınavla ilgili konuşulmaması, sınav tamamen bittikten sonra değerlendirme yapılması tavsiye ediliyor.

Sınav kaygısının olağan olduğu, hayatın uzun bir yolculuk olduğu ve bu sınavların sadece bir aşama olduğu unutulmamalı.

Prof. Dr. Erten Gökçe'den Tavsiyeler

Sınavlara hazırlanırken düzenli ve etkili çalışma önemlidir. Son dönemi "kampa girme" olarak değerlendirmek faydalı olabilir.

önemlidir. Son dönemi "kampa girme" olarak değerlendirmek faydalı olabilir. Öğrencilerin son günlerde konu tekrarları yapmaları, deneme çözmeleri ve kısa notlar almaları öneriliyor.

Ailelerin evde olağan akışı bozmadan, çocuklarının sevdikleri hafif yiyeceklerle beslenmelerini sağlaması ve destekleyici mesajlar vermesi önemlidir.

Düzenli uyku başarı için gereklidir. LGS öğrencileri en geç saat 22.30-23.00 arasında, YKS öğrencileri ise en geç saat 23.00-23.30 arasında uyumalıdır. Günlük 8-9 saatlik uyku önerilmektedir.

başarı için gereklidir. LGS öğrencileri en geç saat 22.30-23.00 arasında, YKS öğrencileri ise en geç saat 23.00-23.30 arasında uyumalıdır. Günlük önerilmektedir. Başarıya ulaşmanın üç temel koşulu: hayal ve hedef sahibi olmak, hazırlıklı olmak ve kendi oyununu en iyi şekilde oynamaktır.

Sonuç

Sınav sürecinde hem öğrencilerin hem de ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi büyük önem taşır. Düzenli çalışma, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve moral desteği ile öğrenciler sınava daha hazır ve motive şekilde girebilirler. Ailelerin çocuklarına güven vermesi ve evdeki huzurlu ortamı koruması, başarıya giden yolda önemli bir adımdır.



