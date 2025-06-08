Karantina Mağduru Üreticilere ESK'den Destek: Kurbanlıkları Alacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) Kurban Bayramı'nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları her yıl olduğu gibi satın alacağını belirtti. Bu yıl başlatılan yeni uygulama ile karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin ellerindeki kurbanlıklar, karantina şartlarının bitmesi ve hayvanların sağlıklı olmaları koşuluyla yine ESK tarafından alınacak. Bakan Yumaklı, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz geçmesini temenni etti.

Kurbanlık Alımında Yeni Uygulama

Bakanlık ekipleri, kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yetiştiricilerin satamadığı kurbanlıklarla ilgili olarak, her yıl olduğu gibi ESK tarafından alımlar yapılacak. Ayrıca, karantina nedeniyle hayvanlarını pazara sevk edemeyen üreticilerin de hayvanları, karantina şartlarının sona ermesi ve sağlık durumlarının uygun olması halinde ESK tarafından satın alınacak.

Kontroller ve Başvuru Süreci

Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlanan işletmelerdeki hayvanlar ESK tarafından alınacak.

tarafından alınacak. Üreticilerin başvuru için; il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi, nakliye faturaları ve şap hastalığı nedeniyle hareket kısıtlaması olduğuna dair belge sunmaları gerekiyor.

TÜRKVET üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda belirlenen fiyatlarla satın alınacak.

Kurbanlık Alım Fiyatları

Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına: Tosun 400 lira , Düve 370 lira , İnek 340 lira .

, , . Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına: Kuzu 400 lira, Toklu 360 lira, Koyun 350 lira, Oğlak 260 lira, Çepiç 220 lira, Keçi 190 lira.

Belirtilen fiyatlar tavan fiyatlar olup, yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilir.



