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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Türkiye'de alanında uzman isimlerle istişareler yaparak en doğru tedavi yöntemlerini uyguladıklarını belirterek, "Durum her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 12:40, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 13:14
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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, olayın üzerinden yaklaşık 36 saat geçtiğini hatırlatarak, 34 saattir yoğun bakımda olan Zeyrek'in sağlık durumunda düne kıyasla farklı bir gelişme olmadığını söyledi.

Topçu, yoğun bakım sürecinin hassas ve dinamik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Durum her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bu tek başına bir kişinin bir tedaviyi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Bir grup kurularak, yapılan tedavilerin etkinliği, yönlendirilmesi ve devamı konusunda istişarelerde bulunuldu.

En doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor. Zorlu bir süreç, hasar büyük. Uzunca bir süre hipoksi kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Hasta için tüm ekip sürekli çalışıyor. Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz."

Topçu, Zeyrek'in ne kadar süre akıma maruz kaldığını bilmediklerini belirterek, "Sonuç itibariyle şalter kesilerek en yakın sürede, en kısa sürede ya da buradaki hasarın önlenmesi çalışılmış. Bu da hasarın boyutu üzerinden etkileyebilir. Tabii yüksek akım, yüksek voltaj verildiğine dair bir şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu saptayabilmem ya da şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in sağlık durumunun "stabil" olduğunu vurgulayan Topçu, "An ve an değişebilir, bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyoruz ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başlarındalar." diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de başkan Zeyrek'in tedavisi için yaklaşık 36 saattir çalışan hastane personeline ve çevre il ve ilçelerden kendilerini ziyaret gelip "geçmiş olsun" dileklerini ilete belediye başkanlarına, siyasi parti il başkanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasına soruşturma başlatıldı

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