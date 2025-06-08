İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Çigdemli Beldesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri ilçesi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 50 BD 355 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan çıkış yapan E.B. idaresindeki 34 DLY 398 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan S.E., Ş.E., D.I., Ç.B. ve Yayla Bozkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yayla Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.