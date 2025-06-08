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Kurban keserken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Taşpınar; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 13:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 14:29
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Kurban keserken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Mucur ilçesinde bulunan polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.

Acılı aile ize merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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