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Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti

Mübarek topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 14:23, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 14:29
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Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda buluştu. Arafat'ta vakfe durup, güneş battıktan sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada vakfe duası yaptı. Kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek Cemerat'taki büyük şeytan olarak bilinen "Akabe Cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı oldular.

2025 Yılı Hac Organizasyonunda Vefatlar

Türkiye'den ilk kafilenin 29 Nisan'da yola çıkışıyla başlayan 2025 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar oluşturdu. Vefat edenler Mina'daki kabristanlığa defnedilirken, isteyen aileler cenazelerini Türkiye'ye götürdü.

Sağlık Hizmetleri ve Muayene Sayıları

  • 91 bin 196 muayene gerçekleştirildi.
  • Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesinde ise 42 bin 699 olmak üzere toplamda 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi yapıldı.
  • Arafat'ta Sahra Hastanesi'nde 1030 hacıya muayene hizmeti verildi.
  • Mekke Hastanesinde 15, Suud hastanelerinde ise 25 hastanın tedavisi devam ediyor.


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