Ankara'da Orman Yangını

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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