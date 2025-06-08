Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yeni haftada Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı geçecek. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta boyunca kalan yerlerde yağışsız ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki beş günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 34, İstanbul'da 29, İzmir'de 37, Antalya'da 35, Adana'da 37, Samsun'da 27, Trabzon'da 23, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yeni Haftada Hava Durumu (Haritalı)