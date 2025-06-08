Filenin Sultanları Pekin'de 4'te 4 yaptı

Sultanlar, ilk seti 25-19 kaybetti. İkinci sette Çin'e karşı 25-20 üstünlük sağlayan Milliler, çekişmeli geçen ve uzayan üçüncü seti ise 31-29 kaybetti.

Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 mağlup etti. Dördüncü maçından da galibiyetle ayrılan Türkiye, Milletler Ligi'nde yoluna doludizgin devam etti.

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