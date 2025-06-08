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Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı

Iğdır'da acil servis doktoruna saldırarak darbeden 2 şüpheliden Volkan K. tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 19:32, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 19:35
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Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisinde, yakınlarının tedavisi için Dr. Umut T. ile tartışan 2 kişi, daha sonra fiziki saldırıda bulundu.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Dr. Umut T., görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi.

Dr. Umut T.'ye saldırdıkları belirlenen 2 kişi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Volkan K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Hastanede yaşanan saldırıyla ilgili Iğdır Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Doktora saldırının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Haziran 2025 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir hekimimize yönelik kabul edilemez bir fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir. Olayın hemen ardından ilgili hekime gerekli acil tıbbi müdahaleler yapılmış, müşahede altına alınarak tedavisine başlanmıştır. Şiddet olayının yaşanmasıyla birlikte derhal 'Beyaz Kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."

"ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Konu ile ilgili Öz Sağlık-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Gülü Tuncer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi. Tuncer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Iğdır'da görev başındaki acil servis doktorumuza yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç bir gerekçe, sağlık emekçilerine yönelik şiddeti meşrulaştıramaz. Doktorumuza acil şifalar diliyor, yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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