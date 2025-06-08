Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 21:04, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 21:07
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.40'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 6.96 kilometre mesafe ile İzmir'in Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-06-08
Saat:20:40:29 TSİ
Enlem:38.69833 N
Boylam:26.55639 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/rhGeCoq19o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi