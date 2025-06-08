Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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