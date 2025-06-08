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Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sene de üreticilerin satamadığı kurbanı Et ve Süt Kurumu'nun alacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2025 23:56, Son Güncelleme : 08 Haziran 2025 23:59
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Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar

Bakan Yumaklı, ek olarak şap hastalığı nedeniyle işletmeleri karantinaya alınan üreticilere ait hayvanların da Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını belirtti.

Alımlar Et ve Süt Kurumu'nun belirlediği fiyatlar üzerinden yapılacak.

Buna göre; büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına tosunda 400 lira, düvede 370 lira ve inekte 340 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise; kilogram başına kuzuda 400 lira, tokluda 360 lira, koyunda 350 lira, oğlakta 260 lira, çepiçte 220 lira ve keçide 190 lira oldu.

Tavan olarak belirlenen fiyatlar yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterecek.

Bakan Yumaklı, hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimleri de aralıksız devam ettiğini belirtti.


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