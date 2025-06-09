Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler

Kütahya'da Son Depremler ve Artçı SarsıntılarSimav'da Gece Boyu Sarsıntılar

AFAD, Simav'da gece boyunca süren sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor ve vatandaşlar tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Son günlerde ülkenin dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde İzmir açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı dikkat çekmişti. Ayrıca, İstanbul'da da dün öğle saatlerinde yürekler ağza gelmiş, artçı depremin şiddeti 3,2 olarak duyurulmuştu. Son olarak, sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, peş peşe yaşanan depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kütahya Beşik Gibi: 5 Dakikada Bir Deprem