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İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan dükkanın arka cephesindeki duvar yıkıldı. Depodaki kumaş topları ise binanın bahçesine düştü. Sese uyanan mahalleli deprem oldu sandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:36, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:37
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İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı

Olay, Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi G-26 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan kumaş dolu iş yerinin arka cephesindeki duvar, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

İNSANLAR GÜRÜLTÜYE UYANDI

Yıkılan binanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri ihbarda bulunarak polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve belediye ekiplerini haberdar etti.

Olay yerine gelen ekipler yıkılan duvarın yer aldığı binada incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri de duvarın yıkıldığı alanda incelemede bulundu. İncelemeler sonrası, belediyeye ait mühendislerin olay yerinde detaylı inceleme yapmasına karar verildiği öğrenildi.

DEPREM KORKUSU YAŞANDI!

Duvarın yıkıldığı binanın sakinlerinden Celal Yurdukutlu, "

22.30 sıralarında evde oturuyorduk. Bir anda depremvari bir ses geldi. Korkuyla mutfak camından baktığımızda zemin kattaki binanın duvarının yıkıldığını ve içerideki kumaş toplarının dışarı fırladığını gördük. Bununla beraber dükkana ait olan pencereler de dışarı çıkmış durumdaydı.

Biz de olay sonrası gerekli zabıta ekiplerini, AFAD yetkililerini arayıp durumu bildirdik. Sağ olsunlar en kısa zamanda gelip gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda söz konusu yıkımın olduğu dükkanın sahibini bekliyoruz. Dükkanını açtığında kolonlarda bir zarar ziyan var mı bakacaklar. Yakın zamanda yaklaşık 30-40 ton kumaş gelmiş işletmeye. Onların verdiği yükten dolayı duvarın yıkılmış olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

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