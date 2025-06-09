BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM Filistin Özel Raportörü, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması çağrısı yaptı. Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin "acilen serbest bırakılması gerektiğini" belirtti. Ayrıca, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar" ifadesini kullandı.
Gazze'ye Uygulanan Abluka ve Madleen Gemisi
Albanese, İsrail'in insani felakete sebep olduğu Gazze'de, insani yardım girişini de kısıtlayan ablukasına dikkat çekerek, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Madleen Gemisindeki Aktivistler
- Rima Hassan (Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi)
- Yasemin Acar (Almanya vatandaşı)
- Hüseyin Şuayb Ordu (Türkiye)
- Thiago Avila (Brezilya)
- Sergio Toribio (İspanya)
- Marco van Rennes (Hollanda)
- Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi (Fransa)
- Greta Thunberg (İsveçli iklim aktivisti)
- Omar Faiad (Gazeteci)
Gazze'deki İnsani Durum
Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle insani bir felaketle mücadele ediyor. İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığını ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.
Saldırılar ve Sonuçları
- 55 bin Filistinli hayatını kaybetti
- 126 bin kişi yaralandı
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor. İsrail ise ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.