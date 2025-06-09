Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor

Türkiye'de e-Ticaret hacmi hızla artıyor. Güvenli alışveriş ve yeni ödeme çözümleri sektörde dönüşüm sağlıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 07:47, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 07:48
Yazdır
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor

Türkiye'de e-Ticaret hacmi hızla büyüyor. Yemekten mobilyaya kadar e-Ticaret sisteminin kullanılmadığı alan kalmadı. e-Ticaret'e artan ilgi, dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi de güvenilir alışveriş imkanlarının artmasıdır. Geçmişte tüketici mağduriyetlerinin öne çıktığı birçok olumsuzluk yaşanırken, bugün tüketicilerin dijital cüzdan ve 3D güvenlik ile alışveriş gibi yöntemleri tercih etmesi bu mağduriyetleri azalttı. Gelinen bu noktada tüketici alışkanlıklarını araştıran e-Ticaret Derneği, Dogma Alares ve İyzico, "e-Ticaret Ekosistemi" adlı rapora imza attı.

Alternatif Ödeme Çözümleri ve Sektördeki Gelişmeler

Rapor, e-Ticaret'te büyüme potansiyelinin hala yüksek olduğunu, yapay zeka, hiper hızlı teslimat sistemleri ve alternatif ödeme çözümleri ile yeni teknolojilerin sektöre yön verdiğini ortaya koydu. Ayrıca rapora göre:

  • e-Ticaret satış hacmi 2022 yılında yüzde 111 arttı.
  • 2023 artışı bir önceki yıla göre yüzde 133 oldu ve 1,9 trilyon TL'lik hacme ulaşıldı.
  • 2024 yılında ise 3 trilyon TL seviyesi görüldü ve Türkiye ekonomisinin yüzde 6,5'ine karşılık gelen hacme ulaşıldı.
  • Geçen yıl en yüksek sepet büyüklüğü, kasım ayı indirimleri sırasında gerçekleşti.
  • En fazla işlem payı, temmuz ayında oldu.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

İyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, yeni nesil ödeme sistemlerinin ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesinin önemli olduğunu, hızın da çok önemli hale geldiğini ifade etti.

ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, sadece iç piyasa değil, e-İhracat'ta da büyüme için adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner, "Türkiye, e-Ticaret'in ekonomideki payını artırırken, küresel oyuncularla rekabet edebilecek yetkinliklere sahip olmalı" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber